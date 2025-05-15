Сколько домов Минске ждет капитальный ремонт в 2025 году, рассказали в ЖКХ

Начальник отдела капитального ремонта ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Екатерина Казак рассказала о том, сколько домов капитально отремонтируют в Минске в этом году. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Ежегодно в республике капитально ремонтируется более 3 млн кв.м жилья, из них в Минске - больше 1 млн кв.м. "К слову, в этом году у нас показатель по вводу площади после капитального ремонта составляет 1,82 тыс. кв.м. Это вот те самые 3% от обслуживаемой жилой площади, и в текущем году это 186 жилых домов, которые будут капитально отремонтированы. Уже по всем объектам у нас заключены договоры с подрядными организациями. Третий год генподрядчиками в городе Минске являются исключительно подрядные организации государственной формы собственности, - рассказала Екатерина Казак. - Это гарант стабильности и качества при капитальном ремонте".

К сожалению, были случаи в Минске около пяти лет назад, когда тендер выигрывала частная организация, снижала цену и не справлялась со своими обязательствами, отметила она.



"В разгар капитального ремонта она просто пропадала, ликвидировалась, бросала объекты. Люди страдали и приходилось заканчивать капитальный ремонт силами сторонних организаций, перевыбирать подрядчика. Естественно, и по гарантийным обязательствам потом были вопросы. Поэтому сегодня у нас принят закон и Минск избрал такую позицию, что мы в 100% домов назначаем генподрядчиком организацию государственной формы собственности", - пояснила она.