Скука до добра не доводит: чем опасны летние каникулы для детей

Лето и дети - сейчас главные ньюсмейкеры новостей, к сожалению, чаще в плохом контексте. На летних каникулах школьники больше предоставлены сами себе, меньше заняты кружками. Милиция, спасатели, сотрудники ГАИ - все в это время работают на профилактику детского травматизма.

Лето - пора ярких впечатлений и долгих прогулок. Дети с радостью проводят больше времени на свежем воздухе, причем часто без присмотра взрослых. Риск получения травм в этот период возрастает. И вот только начало каникул, а дети уже в сводках МВД, ГАИ и МЧС.

Самый трагический случай произошел в деревне Лозичи Глубокского района. Ребята играли возле искусственного водоема. Мяч упал в воду. Два мальчика прыгнули за ним. Один подросток зацепился за ветки в воде, и его спасла соседка, а второй скрылся под водой. Спасатели достали мальчика, но медики после реанимационных действий констатировали его смерть.

В Крупском районе 17-летний подросток из-за скуки сжег несколько сараев и дом. В поселке Бобр накануне сгорело несколько построек. Выяснилось, что поджог совершил местный парень. Он признал свою вину и рассказал, что ему было нечего делать и он хотел посмотреть на работу пожарных.

Медики говорят: профилактика - лучший способ защитить ребенка. Именно на этом сконцентрирована работа представителей всех ведомств во время каникул. Сотрудники ГАИ акцент делают на предупреждение ДТП с участием детей и контролируют, как ребята соблюдают правила на дороге.

Летние лагеря также находятся под контролем милиции. Сотрудники по делам несовершеннолетних не устают рассказывать ребятам о главных правилах безопасности. Детей "прокачивают" по основным темам: мошенничество в интернете, наркотики, травматизм. Все подается в формате викторин, чтобы информацию было максимально просто воспринимать.

Инспекция по делам несовершеннолетних работает круглый год - даже на каникулах, когда дети отдыхают. А у инспекторов в это время, наоборот, "жаркий" период, цель которого - сделать так, чтобы лето у детей прошло безопасно.

Ирина Карпович, начальник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Минского облисполкома:

"Если дети в обычный школьный период заняты в учреждениях образования, посещают секции, кружки, ходят на дополнительные занятия, то летом наши дети свободны, а когда свободны и не заняты, у них появляется очень много времени. Детей нужно куда-то обязательно вовлекать, в какую-то полезную деятельность. Работа инспектора не только ограничивается на том, чтобы рассказать им, как правильно себя вести. У нас есть особые категории детей, которых нужно обязательно вовлечь в трудовую деятельность, работу каких-то кружков или секций летом".