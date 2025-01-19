Служебный роман, ставший красивой и неповторимой историей

Большое счастье найти свое призвание, которое к тому же становится профессией помогать людям. А кому-то удается найти еще там и свою судьбу. История подполковника МЧС Сергея Вечера уникальна, ведь он не только победитель последнего сезона совместного телепроекта Белтелерадиокомпании и Президентского спортивного клуба "Герои", но и тот человек, который самоотверженно служит государству, помогает белорусам и растит сына. Интересно, что супруга Сергея также из МЧС.

Первый замначальника Центрального РОЧС г. Минска Сергей Вечер хранит дома старый шлем. "Это шлем, который был со мной в 2008 году на одном из пожаров, где была достаточно сложная ситуация и где пришлось спасать моего напарника. Соответственно, определенные воспоминания он хранит. Мы потом в больнице лежали порядка двух месяцев, восстанавливались. Были ожоги", - поделился подполковник МЧС воспоминанием.

На стене у него дома много кубков и медалей.

"Спорт действительно идет с МЧС всегда рядом, - считает он. - Я в спорте еще с 1998 года занимался академической греблей. Здесь есть и награды до того, как я пришел на службу, и когда пришел с 2004 года".

Что дает Сергею спорт, он объясняет так: "Спорт каждому дает что-то свое. Для кого-то это уверенность в себе, для кого-то - здоровье, для кого-то - положительные эмоции от побед или участия. Лично для меня спорт - это образ жизни".

Сергей Вечер показал свой первый боевой шлем, тот, который был у него, когда он пришел на службу в 2004 году. "С тех пор остался у меня как музейный экспонат", - сказал подполковник МЧС.

Сергей Вечер потомственный пожарный. Родился в семье пожарного. "Я думаю, что нужно поставить перед собой цели, понимание иметь, для чего тебе это нужно. И тогда будет проще двигаться к заданным целям", - считает сотрудник МЧС.

Есть еще в его коллекции и пожарный шлем 50-х годов. Подарок.

"Я свою профессию люблю за то, что могу помогать людям в определенной ситуации. За то, что могу передавать какой-то свой опыт подрастающему поколению", - поделился он.

Первый замначальника Центрального РОЧС г. Минска ездит на международные соревнования. "Просто неописуемые эмоции испытываешь, когда выходишь на пьедестал, разворачиваешь государственный флаг, флаг своего ведомства. От этого многое зависит. Для нас многое значит наша страна, наши корни. Демонстрация того, что мы можем, что мы умеем на фоне других стран - для нас это очень важно и почетно".

По его словам, на стенде у него дома каждая награда, каждый кубок занимает определенное место где-то по году, где-то по важности.

"Герои" стали самым ярким событием 2024 года. Поэтому он принял решение, что будет находиться в центре этой экспозиции.

Супруга тоже связана с МЧС. "У нас очень много семей, которые создаются между работниками. Я думаю, что у нас совпали интересы. Моя жена очень активна, любит эту профессию и наши дороги пересеклись. Мы уже 7 лет вместе", - рассказал подполковник МЧС.