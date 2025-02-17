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Медиакомпания Союзного государства может перейти к работе в новом формате уже в этом году
Объективную информацию о реализации союзных программ и в целом Союзном государстве до жителей Беларуси и России необходимо доводить более оперативно. Это заявил вице-премьер Игорь Петришенко на встрече с Госсекретарем Дмитрием Мезенцевым. Поэтому решение о создании медиакомпании нуждается в практической реализации.
Вопрос не один раз вносился в повестку Высшего госсовета Союзного государства, его регулярно обсуждают президенты, премьеры и парламентарии двух стран.
Уже принято решение, что в Медиакомпанию СГ войдут четыре действующих СМИ Союзного государства: две газеты, журнал и телеканал. Вещать медиахолдинг будет на двух языках: русском и белорусском.
Дмитрий Мезенцев, Госсекретарь Союзного государства:
"Сегодня мы на этапе подготовки всего нормативного пакета документов, которые определят переход правления от предшествующего руководства ТРО Союза к новому руководству. Будет формироваться руководящий состав, творческий коллектив. Мы в следующем месяце проводим заседание Наблюдательного совета. Там равноправно представлены позиции белорусской и российской сторон, представительства Министерства цифрового развития и Министерства информации Республики Беларусь".
Главный офис компании открыт в российской столице, а в Минске будет работать представительство. Руководитель медиакомпании - российская журналистка Екатерина Абрамова.