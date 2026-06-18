В Беларуси состоялся финал военно-патриотической игры "Орленок"

Воспитать патриотов и рассказать детям правду, которую активно пытаются искажать. Такое заявление сделал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Беларуси Леонид Касинский на церемонии закрытия финала военно-патриотической игры "Орленок".

Леонид Касинский отметил, что для участников военно-патриотических игр такие мероприятия выходят далеко за рамки обычного соревнования.

Более 5 тыс. молодых людей по всей стране приняли участие в состязаниях, прежде чем дойти до республиканского этапа.

"Мы завершили республиканский этап игр "Зарница", "Зарничка", "Орленок". Сегодня на базе наших соединений, воинских частей работает почти 140 лагерей как круглосуточного пребывания, так и дневного. Военно-патриотические лагеря - это традиционное мероприятие, которое военное ведомство активно проводит в период летних каникул", - сказал Леонид Касинский.