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В Беларуси состоялся финал военно-патриотической игры "Орленок"
Воспитать патриотов и рассказать детям правду, которую активно пытаются искажать. Такое заявление сделал помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Беларуси Леонид Касинский на церемонии закрытия финала военно-патриотической игры "Орленок".
Леонид Касинский отметил, что для участников военно-патриотических игр такие мероприятия выходят далеко за рамки обычного соревнования.
Более 5 тыс. молодых людей по всей стране приняли участие в состязаниях, прежде чем дойти до республиканского этапа.
"Мы завершили республиканский этап игр "Зарница", "Зарничка", "Орленок". Сегодня на базе наших соединений, воинских частей работает почти 140 лагерей как круглосуточного пребывания, так и дневного. Военно-патриотические лагеря - это традиционное мероприятие, которое военное ведомство активно проводит в период летних каникул", - сказал Леонид Касинский.
В 2026 году на завершающей стадии соревнований приняли участие более 200 школьников из всех регионов Беларуси, а также гости из России. Первое место за командой "Рота-56" из Минска. Серебро у дружины "Юные защитники" из Бобруйска. Тройку лидеров замкнули ребята команды "Победа" из Мозыря.