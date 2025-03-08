Сотрудник милиции и певица. Как Анна Благова совмещает работу и материнство

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Двойной праздник на этой неделе был для женщин в погонах. 4 марта в Беларуси отметила День милиции. И буквально на каждом торжественном концерте звучали песни Анны Благовой - хрупкой певицы в звании лейтенанта. Она рассказала, что для нее главное в жизни.

Анна Благова, певица, обладательница медали Франциска Скорины:

"Главное предназначение женщины - быть мамой. Да, мы можем добиваться каких-то успехов на профессиональном поприще, но если женщина не мама, то она, наверное, не сможет в полной мере дать этому миру своей настоящей энергии, добра и любви".

Певица призналась, что старается разговаривать со своим сыном перед сном, чтобы у него осталось теплое воспоминание о взаимодействии. "Бывает сложно и горько от того, что сын говорит, что у всех же праздники, а у нас в семье их нет. Конечно, это расстраивает до глубины души, но что поделать, если работа такая", - поделилась переживаниями она.

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Профессия певицы - нелегкая, как думают многие. К ней Анна относится очень серьезно, ведь дисциплина и пунктуальность должны быть превыше всего. Например, недавно был День милиции, поэтому женщина работала без выходных и с плотным графиком.

Еще один трепетный праздник - 8 Марта. "И в этот день хочется поздравить всех девчонок, каждой уделить внимание и спеть песни, которые любят люди, которые хотят слышать. Как же можно сказать, нет. Такого не бывает", - считает Анна.

Также она добавила, что в День белорусской милиции ей люди писали поздравления, потому что Анна - действующий сотрудник милиции. На ней лежит серьезная ответственность 24 на 7, ведь в первую очередь она является представителем правоохранительных органов.

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Анна Благова:

"Ты должен владеть боевыми приемами, оружием. Мне не доводилось никому спасать жизнь. Скорее, я эту жизнь украшаю, но я на своем месте, я там, где действительно нужна. Правильное выражение - "где родился, там и пригодился".

Ее песни - это история, рассказанная человеком, который чувствует какие-то эмоции, делится рассуждениями. Певица вспомнила 2020 год, когда сотрудникам тоже было очень тяжело, но они старались справляться со своей задачей. И одну из песен Анна посвятила милиционерам, которые в те тяжелые дни, пропадая на службе или возвращаясь домой, чувствовали, что их сердце не на месте. "Ну как об этом не говорить? Радость и счастье - это наши дети. И если у нас самих каша в головах, и мы живем по непонятным примерам, то чему мы можем научить детей, что потом останется от страны, когда они придут на наше место?" - задалась вопросом она.

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