Сотрудники МВД на День Независимости будут нести службу в усиленном режиме

Сотрудники МВД на День Независимости перейдут на усиленный режим службы. Об этом рассказал начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Александр Купченя, сообщает БЕЛТА.

В связи с предстоящим проведением праздничных мероприятий МВД проводится подготовительная работа. "Решением министра внутренних дел личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы. Службу будем нести как в форме, так и в гражданской одежде. Все места проведения массовых мероприятий будут взяты под наш контроль, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности", - сказал Александр Купченя.

Также будут усилены меры безопасности на объектах транспорта и в иных местах массового пребывания граждан. "В целях обеспечения безопасности на праздничных локациях будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с досмотром граждан и их вещей с использованием, в том числе, металлодетекторов", - рассказал Александр Купченя. Для ветеранов, людей с инвалидностью и граждан с малолетними детьми будут предусмотрены отдельные пункты пропуска.

В режимную зону не будут допущены лица с запрещенными предметами. Для удобства будут предусмотрены камеры хранения, которые будут располагаться непосредственно у пунктов пропуска. Заранее узнать, что проносить категорически запрещено, можно на официальном сайте МВД.

Александр Купченя отметил, что вблизи мест проведения праздничных мероприятий движение транспортных средств будет ограничено. В отдельных местах будут изменены маршруты движения общественного транспорта.