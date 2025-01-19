Сотрудники МВД присоединились к празднованию Крещения Господня

19 января православный мир отмечает Крещение Господне. Одна из традиций в этот день - купание в купели.

Окунуться в иордани (это название крещенские проруби получили от реки Иордан, где, согласно преданию, произошло крещение Иисуса Христа) приходят тысячи верующих. Для многих этот обряд уже давно стал не только актом очищения духа, но и проверкой тела. К празднованию Крещения Господня присоединились сотрудники МВД во главе с министром внутренних дел Беларуси Иваном Кубраковым.

Иван Кубраков:

"Все наши курсанты, лицеисты, родители лицеистов 19 января всегда окунаются в проруби. Конечно, это все по желанию. Это хорошая традиция - в какой-то степени это закалка. Сотрудник органов внутренних дел, да и любой мужчина, считаю, должен иметь силу духа. И без этого в нашем деле никуда".

"Я много лет окунаюсь в проруби. Когда министр внутренних дел окунается, это определенный пример, - отметил он. - Но я прекрасно понимаю, что к этому нужно готовить себя".

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. В местах проведения праздничных мероприятий дежурят сотрудники милиции, спасатели, медики и работники ОСВОД. Традиционных крещенских морозов не предвидится, на улице около 2 градусов выше нуля.