Совместное заседание двух палат парламента Беларуси пройдет 9 июня
Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси состоится 9 июня, сообщает пресс-служба Совета Республики.
В повестке дня заявлено заслушивание информации председателя Комитета государственного контроля.
Также в этот день пройдут заседания постоянных комиссий Совета Республики и заседание четвертой сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва.