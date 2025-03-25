Современная зона отдыха и аллея памяти. Лесопарк "Медвежино" ждут изменения

Время благоустройства и озеленения. В столице особое внимание - территориям во дворах, детским площадкам, паркам и историческим местам. В этом сезоне изменится лесопарк "Медвежино" во Фрунзенском районе - появятся новые зеленые зоны, беседки, арт-объекты и детский игровой комплекс.

Акцент и на историческую память. Новая аллея - в честь Великой Победы. В столице - время благоустройства. Марафон чистоты набирает обороты и выходит на новый рабочий формат. Реконструкция исторических объектов, посадка новых аллей и благоустройство территорий у домов. Работы много, а инвентаря хватит всем!

Инициативные встречи по благоустройству - в режиме нон-стоп. Каждый участвует с хорошим и рабочим настроением. Для кого-то такие экопроекты - впервые, а кто-то уже приноровился даже делиться своими лайфхаками.

В этом году зеленую зону ждет реконструкция. Появятся современные спортивные площадки - обновленная лыжероллерная трасса, беседки и арт-объекты. Все для удобного и безопасного отдыха.