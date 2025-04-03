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Союзное государство - пример сотрудничества для других стран? Аналитик БИСИ дала оценку
Ольга Лазоркина - аналитик Белорусского института стратегических исследований в студии "Первого информационного" рассказала, можно ли считать модель сотрудничества Беларуси и России примером для других стран.
По мнению аналитика, данная модель сотрудничества является эксклюзивной. Но воспользуются ли нашей наработанной практикой другие, покажет время. Это будет зависеть от наших усилий в международном позиционировании.
Три "К" - так Лазоркина назвала эту модель сотрудничества: кооперация, координации и консультации.
"Она доказала свою эффективность. И не только по экономическим показателям, по деятельности на международной арене и по отношениям между народами. Ведь наша главная задача в рамках Союзного государства - это максимальная кооперация в экономической сфере. Она предполагает реализацию проектов, программ, импортозамещения. Мы сегодня видим, очень много реализуется. Тема промышленной кооперации развивается в рамках Евразийского экономического союза. Это наш конек белорусский, - отметила эксперт. - Координация на международной арене. С самого начала образования Союзного государства мы очень тесно сотрудничали с Российской Федерацией в международных структурах. В ООН по голосованиям Республика Беларусь поддерживала Российскую Федерацию всегда. Мы никогда не выступали против. А вот в отношениях между народами очень правильная форма - это консультации. Для того чтобы максимально сохранить многообразие культурное. Россия многонациональная, но Республика Беларусь тоже должна иметь свое место, играть свою роль в культурной части".
Фото БЕЛТА