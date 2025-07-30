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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минской области
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минской области. По оперативным данным, вечером 29 июля из-за сильных осадков были подтоплены 40 участков автомобильных дорог в Минске.
Работники МЧС проводили работы по откачке воды из подтопленных помещений холла отеля, частного жилого дома. Зафиксированы случаи остановки общественного транспорта.
Вследствие прохождения грозового фронта порывами ветра на территории Минской области пострадал один населенный пункт и садовое товарищество. Повреждены кровли 17 жилых домов в агрогородке Колодищи. Без газоснабжения остается один частный жилой дом. В результате повреждения линии электропередачи без электроснабжения оставалось 600 частных жилых домов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.
Зафиксировано более 1700 случаев падения деревьев, повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет.