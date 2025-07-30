Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минской области. По оперативным данным, вечером 29 июля из-за сильных осадков были подтоплены 40 участков автомобильных дорог в Минске.

Вследствие прохождения грозового фронта порывами ветра на территории Минской области пострадал один населенный пункт и садовое товарищество. Повреждены кровли 17 жилых домов в агрогородке Колодищи. Без газоснабжения остается один частный жилой дом. В результате повреждения линии электропередачи без электроснабжения оставалось 600 частных жилых домов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.