Спасо-Евфросиниевский женский монастырь празднует 900-летие. Торжества начались утром со службы в Софийском соборе. А Божественную литургию в Кресто-Воздвиженском соборе возглавил глава Русской православной церкви в сослужении Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, архипастырей и духовенства.

Также сегодня Патриарх Кирилл наградил Митрополита Вениамина орденом преподобного Серафима Саровского I степени. Эта награда дается за особый вклад в дело возрождения монастырей, храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность.

5 июня по улицам Полоцка прошел традиционный крестный ход. Колонна паломников и прихожан прошествовала по городу, который недавно отметил 1163 года со дня основания, и присоединилась к праздничному богослужению.