Спустя сто лет в Беларусь вернулся лесной кот - его заметили в Национальном парке "Припятский".

Действительно ли это пропавший на много лет вид или домашняя кошка с идентичным окрасом, рассказал заведующий лабораторией молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Михаил Никифоров, пишет БЕЛТА.

Национальный парк "Припятский" опубликовал видео с фотоловушки, на которой запечатлен европейский лесной кот. Это приятное событие, потому что на территории нашей страны его не было целых сто лет. Характерные для этого вида признаки у кота с ловушки имеются, тем не менее не исключена возможность его гибридизации, то есть скрещивания с обычной кошкой. К тому же и окрас чистых домашних котов может быть таким. Чтобы это определить ученые будут собирать генетический материал для исследования и подтверждения вида.

"И по поведению, и по местонахождению (это заброшенное, достаточно отдаленное место) можно утверждать, что это лесная кошка. Не исключается, что и домашние могут попадать в такие условия, но все его признаки говорят о том, что он дикий", - подтвердил Михаил Никифоров.

Сам генетический тест будет проводиться в лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам. Тесты и подходы уже отработаны, отметил ее заведующий. У лесных котов есть особенность - они периодически обходят участок, где обитают, поэтому ученые рассчитывают подготовиться к следующему появлению в этом же месте.

"Там установят чесальные столбики со специальным составом, о которые кот трется, этим веществом покрывают колышки. На них остается шерсть. Таким образом ее собирают и потом делают генетический анализ", - пояснил он, заметив, что вероятнее всего уже совсем скоро можно будет гарантированно сказать что-то об этом коте, потому что осматривают свои владения коты регулярно.

В целом, Михаил Никифоров сказал, что увеличение биологического разнообразия Беларуси - это замечательная новость.

"То, что вернулся наш аборигенный вид, - положительное явление. Это говорит о том, что экология, состояние окружающей среды и территории нацпарка "Припятского" находится в благоприятном состоянии. Это радует, этим можно гордиться. Будем надеяться, что эта тенденция продолжится", - отметил он.