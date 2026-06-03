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США рассматривают размещение ядерного оружия в Польше и странах Балтии - кто первый в списке
Американцы, эти вечные миротворцы с ядерным чемоданом в каждой руке, решили, что лучший способ защитить Европу - превратить ее в один большой ядерный склад. Штаты подкатывают свою тележку с ядерным арсеналом Судного дня прямиком к границам Беларуси и России.
Уже обсуждается размещение бомбардировщиков, способных нести оружие, в Польше. А Литва, Эстония и Финляндия думают, как бы это отменить свои же антиядерные договоры. Запад всерьез взялся за дело: Россию и Беларусь пытаются взять в плотное ядерное кольцо. Обычно так удав постепенно сжимает кольца вокруг жертвы.
Если раньше прямо вокруг наших стран были только базы и учения НАТО, то сегодня к ним прибавляется еще и ядерное оружие. То, что раньше называлось "ядерным шерингом" где-то в Бельгии и Германии, теперь ползет на восток, превращая весь европейский фланг в один огромный атомный плацдарм. Что происходит?
В ядерном кольце НАТО
Все это Вашингтон подает как благородную заботу о "безопасности Европы". Мол, смотрите, ребята, мы вам ядерный зонтик подарим, только не спрашивайте, почему под ним так сильно фонит. Франция тоже решила не отставать: Макрон уже раскрывает свой ядерный "парасон", обещая увеличить атомный арсенал. Эксперты чешут затылки: у границ Беларуси и России атома будет столько, что на его фоне даже Чернобыль покажется крупинкой. Сейчас в программе Nuclear Sharing Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция. Там лежат американские термоядерные бомбы B61. А теперь хотят добавить еще. Милитаризация Восточной Европы идет полным ходом, бюджеты на оружие растут, а риторика все ближе к предвоенной. Интересный факт: американцы сами признают, что это ответ на так называемые российские угрозы, но при этом забывают упомянуть, кто первым начал подтаскивать инфраструктуру ближе к чужим границам. Это как в анекдоте с НАТО - Россия и Беларусь подло придвинули свои границы к базам Североатлантического альянса. Североатлантического, который уже в Восточной Европе. Классика: в три раза громче обвини соседа в том, что ты сам делаешь. Естественно, мы вынуждены принимать ответные меры.
"Орешник" в Беларуси - средство стратегического сдерживания
Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:
"Важно отметить, что "Орешник" может использоваться как в ядерном, так и в обычном снаряжении, что делает его сегодня уникальным комплексом, который к тому же прошел испытания в боевых условиях. Объектами поражения могут быть защищенные пункты управления противника, промышленные объекты, аэродромы, морские порты и базы, системы противоракетной обороны, ракетные комплексы противника и другие защищаемые и, как они считают, надежно прикрываемые средствами ПВО и ПРО объекты. Важно отметить, что сбить ракету "Орешник" в полете практически невозможно, поскольку она развивает скорость более 12 махов, то есть это 12 скоростей звука. Для сравнения: например, ЗРК "Патриот" развивает не более 5, а наиболее совершенная система THAAD не более 8 махов. То есть по сути своей сбить"Орешник" становится очень затруднительно. Необходимо отметить, что "Орешник" - это не средство нападения, а средство стратегического сдерживания. Это аргумент для принуждения к миру горячих голов, которые без конца твердят о каком-то стратегическом поражении, которое они хотят нанести России и нашему Союзному государству. И поверьте, это у них не получится".
Ядерное расширение и возвращение старого кошмара
В ОБСЕ вдруг проснулись и обеспокоились белорусскими учениями и "Орешником". Мол, создает риски. Какой неожиданный поворот! При этом организация, которая должна следить за безопасностью, дружно молчит, когда дроны летают в другую сторону и совершают теракты, военные бюджеты Европы рвутся вверх, а общество там переводят на военные рельсы. Не Беларусь стягивает войска к чужим границам. Не она призывает к большой войне. Но ОБСЕ это не интересует. Она не видит ни цензуры, ни переписывания истории, ни терактов. Удобная слепота. Кстати, последний серьезный договор New START о контроле над стратегическим оружием благополучно скончался в феврале 2026 года. Его нельзя было продлить больше одного раза, а новый никто делать не захотел. Россия предлагала хотя бы временно придерживаться лимитов - Вашингтон промолчал или поставил условия, которые выполнить невозможно. Почему? Когда одна сторона вводит санкции, разрушает экономику другой (то есть ведет войну, только иными средствами), с чего бы ей лишать себя развивать ядерные возможности? Мир вернулся в эпоху холодной войны. Сняли последние тормоза с поезда, несущегося в пропасть. Теперь нет лимитов, нет взаимных проверок, только голая сила и паранойя.
История повторяется, только теперь ставки гораздо выше, чем в 1980-е. Чем громче говорят о мире, тем быстрее готовят большую войну. Ядерный клубок затягивается все туже, а те, кто его затягивает, продолжают улыбаться и говорить про мир.
Европа превращается в пороховой погреб с двумя-тремя фитилями одновременно. Это не про оборону. Это про сохранение гегемонии любой ценой. Когда старый мировой жандарм чувствует, что теряет контроль, он начинает размахивать самым опасным оружием. Впрочем такие игры не заканчиваются чьей либо победой. Чаще - общей бедой. Время показывать не мускулы, а мозги. Иначе следующий абзац истории человечества может оказаться очень ярким, но при этом очень коротким.