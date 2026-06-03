Американцы, эти вечные миротворцы с ядерным чемоданом в каждой руке, решили, что лучший способ защитить Европу - превратить ее в один большой ядерный склад. Штаты подкатывают свою тележку с ядерным арсеналом Судного дня прямиком к границам Беларуси и России.

Уже обсуждается размещение бомбардировщиков, способных нести оружие, в Польше. А Литва, Эстония и Финляндия думают, как бы это отменить свои же антиядерные договоры. Запад всерьез взялся за дело: Россию и Беларусь пытаются взять в плотное ядерное кольцо. Обычно так удав постепенно сжимает кольца вокруг жертвы.

Если раньше прямо вокруг наших стран были только базы и учения НАТО, то сегодня к ним прибавляется еще и ядерное оружие. То, что раньше называлось "ядерным шерингом" где-то в Бельгии и Германии, теперь ползет на восток, превращая весь европейский фланг в один огромный атомный плацдарм. Что происходит?

В ядерном кольце НАТО

Все это Вашингтон подает как благородную заботу о "безопасности Европы". Мол, смотрите, ребята, мы вам ядерный зонтик подарим, только не спрашивайте, почему под ним так сильно фонит. Франция тоже решила не отставать: Макрон уже раскрывает свой ядерный "парасон", обещая увеличить атомный арсенал. Эксперты чешут затылки: у границ Беларуси и России атома будет столько, что на его фоне даже Чернобыль покажется крупинкой. Сейчас в программе Nuclear Sharing Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция. Там лежат американские термоядерные бомбы B61. А теперь хотят добавить еще. Милитаризация Восточной Европы идет полным ходом, бюджеты на оружие растут, а риторика все ближе к предвоенной. Интересный факт: американцы сами признают, что это ответ на так называемые российские угрозы, но при этом забывают упомянуть, кто первым начал подтаскивать инфраструктуру ближе к чужим границам. Это как в анекдоте с НАТО - Россия и Беларусь подло придвинули свои границы к базам Североатлантического альянса. Североатлантического, который уже в Восточной Европе. Классика: в три раза громче обвини соседа в том, что ты сам делаешь. Естественно, мы вынуждены принимать ответные меры.

"Орешник" в Беларуси - средство стратегического сдерживания

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Важно отметить, что "Орешник" может использоваться как в ядерном, так и в обычном снаряжении, что делает его сегодня уникальным комплексом, который к тому же прошел испытания в боевых условиях. Объектами поражения могут быть защищенные пункты управления противника, промышленные объекты, аэродромы, морские порты и базы, системы противоракетной обороны, ракетные комплексы противника и другие защищаемые и, как они считают, надежно прикрываемые средствами ПВО и ПРО объекты. Важно отметить, что сбить ракету "Орешник" в полете практически невозможно, поскольку она развивает скорость более 12 махов, то есть это 12 скоростей звука. Для сравнения: например, ЗРК "Патриот" развивает не более 5, а наиболее совершенная система THAAD не более 8 махов. То есть по сути своей сбить"Орешник" становится очень затруднительно. Необходимо отметить, что "Орешник" - это не средство нападения, а средство стратегического сдерживания. Это аргумент для принуждения к миру горячих голов, которые без конца твердят о каком-то стратегическом поражении, которое они хотят нанести России и нашему Союзному государству. И поверьте, это у них не получится".

Ядерное расширение и возвращение старого кошмара

В ОБСЕ вдруг проснулись и обеспокоились белорусскими учениями и "Орешником". Мол, создает риски. Какой неожиданный поворот! При этом организация, которая должна следить за безопасностью, дружно молчит, когда дроны летают в другую сторону и совершают теракты, военные бюджеты Европы рвутся вверх, а общество там переводят на военные рельсы. Не Беларусь стягивает войска к чужим границам. Не она призывает к большой войне. Но ОБСЕ это не интересует. Она не видит ни цензуры, ни переписывания истории, ни терактов. Удобная слепота. Кстати, последний серьезный договор New START о контроле над стратегическим оружием благополучно скончался в феврале 2026 года. Его нельзя было продлить больше одного раза, а новый никто делать не захотел. Россия предлагала хотя бы временно придерживаться лимитов - Вашингтон промолчал или поставил условия, которые выполнить невозможно. Почему? Когда одна сторона вводит санкции, разрушает экономику другой (то есть ведет войну, только иными средствами), с чего бы ей лишать себя развивать ядерные возможности? Мир вернулся в эпоху холодной войны. Сняли последние тормоза с поезда, несущегося в пропасть. Теперь нет лимитов, нет взаимных проверок, только голая сила и паранойя.

История повторяется, только теперь ставки гораздо выше, чем в 1980-е. Чем громче говорят о мире, тем быстрее готовят большую войну. Ядерный клубок затягивается все туже, а те, кто его затягивает, продолжают улыбаться и говорить про мир.