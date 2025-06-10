США ждет схватка за контроль над конгрессом

"То, что сейчас происходит в Калифорнии, является прощупыванием правящей элиты и элиты дипстейта, которая утратила власть на последних выборах. Это проверка предела, до которого может дойти каждая из сторон. Это следующий этап ожесточенной борьбы, которую мы наблюдали на выборах, наблюдаем сейчас и будем наблюдать в 2026 году, когда начнется реальная схватка за контроль над конгрессом США. Это будет очень жесткая и серьезная схватка, потому что от того, кто в ней выиграет, будет зависеть дальнейшее развитие США и тот, кто останется у власти", - отметил Тимур Шафир.