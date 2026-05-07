Сталинизм "страшнее" национал-социализма: кто и зачем насаждает фашизм под видом демократии

Без освобождения Красной армией Европы ее карта выглядела бы сегодня иначе, но на что направлена искаженная и, пожалуй, альтернативная интерпретация истории, объяснил доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Главный акцент, по словам гостя проекта, ставится на провозглашении СССР новым оккупантом, в связи с чем возникает концепция смены двух оккупаций - нацистской на советскую. Также говорится, что Красная армия принесла новую форму несвободы, которой заболели свободолюбивые народы Восточной Европы, притом все неудобные факты, сотрудничество определенных политических движений, социальных групп, участие в Холокосте отсекаются и уходят в сторону, ведь необходимо показать сталинизм более страшным зверем, чем национал-социализм.

Игорь Марзалюк

Выходит парадокс - насаждение фашистских идей и Холокост уже подаются под видом демократии и прав человека. Получается, попытки героизации нацизма являются политическим мейнстримом?