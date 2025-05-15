Стало известно, кто может оказывать риелторские услуги в Беларуси от имени риелторской организации

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В Беларуси скорректирован субъектный состав лиц, которые смогут оказывать риелторские услуги от имени риелторской организации. Это предусмотрено законом "О риелторской деятельности", который сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Закрепляется, что таким правом обладают только риелторы. Институт агента по операциям с недвижимостью упраздняется.

При этом закон содержит нормы, позволяющие агентам и далее вести деятельность в сфере недвижимости, перейдя в статус риелтора. Для этого агентам нужно будет сдать аттестационный экзамен и получить свидетельство об аттестации.

Отменяется требование о наличии у претендента на получение свидетельства об аттестации риелтора профильного образования, что позволит получить доступ к профессии более широкому кругу людей.

По нормам закона риелтором сможет стать человек с любым высшим образованием. В то же время, поскольку оказание риелторских услуг требует соответствующих знаний, сохраняется требование к прохождению претендентом обучения в сфере недвижимости.

Получить свидетельство об аттестации риелтора могут лица, имеющие среднее специальное образование, стаж работы не менее трех лет агентом по операциям с недвижимостью и работающие в риелторской организации на дату официального опубликования закона.

Для повышения персональной ответственности риелторов за качество выполняемой работы закон предусматривает обязанность прохождения ими аттестации для подтверждения своей квалификации.

Новшеством является введение органа самоуправления риелторов - Палаты риелторов. Эта структура призвана стать консолидирующей. Ее функции - методическое руководство деятельностью риелторов; разработка и реализация программ развития деятельности риелторов; организация повышения квалификации риелторов; принятие мер по соблюдению риелторами законодательства.

В целом нормы закона направлены на комплексное регулирование данной сферы, ее дальнейшее развитие, решение существующих в сфере риелторской деятельности проблем, установление дополнительных механизмов и инструментов, обеспечивающих надлежащее качество оказания риелторских услуг.