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Стартовала экологическая акция "Беларусь синеокая", призванная сохранить чистоту водоемов
Стартовала масштабная экологическая акция "Беларусь синеокая", которая направлена на сохранение живописных озер и рек. Об этом сообщает БЕЛТА.
Акция продлится по 26 апреля. Она проводится совместно Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, местными исполнительными и распорядительными органами, а также общественными объединениями.
Уже сегодня районы активно включились в работу. В частности, в Витебской области приводят в порядок побережье озер Полонское, Островенское, Дворное, Белое, Лесное, Кузьмино, Россоно, Черное, рек Западная Двина, Дисна, в Гомельской области - парк Приднепровский, в Минской области - берега озер Лесное, Вечера, Навранское, реки Березина, Солигорского водохранилища, карьера Изобелино, водоема в Узде.
Цели акции - навести порядок, благоустроить территории, прилегающие к социально значимым водным объектам и напомнить обществу о важности бережного отношения к природе. Загрязнение берегов пластиком, бытовыми отходами и другими материалами не только портит эстетику ландшафтов, но и наносит ущерб экосистемам: токсичные вещества попадают в воду, угрожая флоре и фауне, а разлагающийся мусор отравляет почву на десятилетия.
Как отмечают организаторы, акция "Беларусь синеокая" - это возможность объединиться, чтобы сохранить то, что делает страну уникальной: прозрачные озера, извилистые реки и бескрайние леса. Поддержать акцию может каждый. Для этого достаточно обратиться в местный исполнительный комитет. География охватит сотни точек по всей стране, включая Браславские озера, берега Немана, Припяти и других водоемов.