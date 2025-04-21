Стартовала экологическая акция "Беларусь синеокая", призванная сохранить чистоту водоемов

Стартовала масштабная экологическая акция "Беларусь синеокая", которая направлена на сохранение живописных озер и рек. Об этом сообщает БЕЛТА.

Акция продлится по 26 апреля. Она проводится совместно Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, местными исполнительными и распорядительными органами, а также общественными объединениями.

Уже сегодня районы активно включились в работу. В частности, в Витебской области приводят в порядок побережье озер Полонское, Островенское, Дворное, Белое, Лесное, Кузьмино, Россоно, Черное, рек Западная Двина, Дисна, в Гомельской области - парк Приднепровский, в Минской области - берега озер Лесное, Вечера, Навранское, реки Березина, Солигорского водохранилища, карьера Изобелино, водоема в Узде.

Цели акции - навести порядок, благоустроить территории, прилегающие к социально значимым водным объектам и напомнить обществу о важности бережного отношения к природе. Загрязнение берегов пластиком, бытовыми отходами и другими материалами не только портит эстетику ландшафтов, но и наносит ущерб экосистемам: токсичные вещества попадают в воду, угрожая флоре и фауне, а разлагающийся мусор отравляет почву на десятилетия.