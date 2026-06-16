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Ставка на рабочие профессии: почему в Марьиногорском колледже наблюдается рекордный набор целевиков
Директор Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа Сергей Сасковец в "Актуальном интервью" рассказал о планах по развитию учебного заведения.
В 2026 году новые специальности открывать не намерены, но перед колледжем стоит серьезная задача - вести подготовку и переподготовку взрослого населения. Планируется обучать комбайнеров, водителей автобусов и переподготавливать трактористов с категории С на D.
К слову, выпускников Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа ждут все отрасли народного хозяйства, но больше всего сельское хозяйство. "В 2026 году мы провели агрессивную рекламную кампанию, касающуюся получения целевого направления. Мы объяснили, что оно является залогом 100 % поступления и обучения. В 2025 году было 48 целевых направлений, в 2026-м - 60. А в 2024 году было лишь 24", - назвал цифры директор колледжа.
"Востребованы все специальности, поскольку дети идут сюда осознанно. Беларусь переживает бум рабочих специальностей, потому что ребята идут не просто за дипломом, а за стопроцентной гарантией трудоустройства и получения первого рабочего места. Это играет важную роль", - заметил Сергей Сасковец.