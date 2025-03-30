Стратегия белорусской армии, или Как проходит адаптация к новой боевой реальности

Вооруженные Силы Беларуси - в состоянии перманентной адаптации к новой боевой реальности. Перестраивается как тактика, так и мышление.

Минимизировать возможности неприятеля белорусские военные стремятся прежде всего за счет индивидуальной подготовки, а также разведки, маскировки, эффективности огня. Суть новых правил науки - побеждать - в проекте "Диспозиция".

Белорусская армия, как известно, стремительно меняет облик. Впрочем, облик сейчас вообще все меняют. И еще теряют. Это когда на Западе иные страны обнаруживают, что вопреки гордым заявлениям о стремлении помочь Киеву боеприпасами и оружием, у самих таковых на пару дней боевых действий. Или когда вдруг смущенно осознают, что их армии тоже могут закончиться за несколько недель сражений - ибо попросту нет подготовленного резерва. Тут даже Кая Каллас или парочка экстренных саммитов не помогут. У нас преобразования идут параллельными курсами с требованиями войны, а не политического запроса. И потому безопасность укрепляется здесь и сейчас. Вне и на поле боя. Что касается непосредственно боевых порядков, тут впору говорить об окончательном сломе стандартов.

"Стрелки уже не размещаются в одну линию. Ложатся по отдельности. Работают в парах. В каждом взводе, отделении созданы пары, в которых работают совместно. У них друг с другом есть связь. Они работают по командам командира взвода, - рассказал командир роты. - Командиры взводов друг от друга размещаются на удалении. Фланги между взводами минируются".

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Двойки или тройки, конечно, - не догма. Важна эффективность при решении конкретной задачи. Допустим, при штурме Суджи россиянами многие группы состояли из 5 человек: трех пулеметчиков и 2 операторов дронов - в тот момент именно подобный состав обеспечивал максимальную результативность. Рассчитывает и определяет состав подразделений командир. Обязательная часть работы также - определить порядок отхода на другие рубежи. На этом этапе стороны порой несут наибольшие потери, а потому важна каждая мелочь, чтобы сохранить силы для последующей атаки.

Заместитель командира гранатометного взвода:

"При ведении маневренной обороны, откат происходит следующим образом: необходимо скрыть за собой все следы проживания и работы, выйти в точку эвакуации и нас оттуда забирают и перевозят на следующую точку".

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Мобильность как условие живучести. Этот постулат рассматривается как аксиома и для самых больших бойцов армии. К примеру, для таких, как С-300, С-400. Не секрет, что в горячий час подобные системы будут разыскивать для уничтожения в первую очередь. А потому мощные ЗРК в белорусской армии растрясли жирок и продолжают прокачивать шасси непрерывно. Тренировок без перемещений уже попросту нет. И даже на марше "Триумфы" обороняются комплексами "Тор" против тех целей, на которые тратить дальнобойные ракеты нерационально.

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"Во время боевой работы Тор-М2 передается в подчинение зенитному ракетному комплексу С-400, непосредственным руководством занимается командир дивизиона. Охрана и оборона на марше выполняется дозорной группой, которая выставляется на расстоянии 150-200 метров от впереди стоящей машины в колонне, ведет наземную разведку противника", - прокомментировал заместитель командира дивизиона.