Сцементировать власть - Вера Костенко о трудных задачах, которые стояли в 90-х перед Лукашенко

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Александру Лукашенко на президентском посту пришлось пройти тяжелый путь, но он советовался с народом, нашел способы, чтобы сцементировать власть. Таким мнение в фильме "Начало начал: воспоминания Веры Костенко" поделилась идеолог, заслуженный ветеран труда, экс-первый секретарь Шкловского райкома партии.

Как рассказала Вера Костенко, время развала СССР она очень тяжело переживала, вплоть до проблем с сердцем. "Нет страны. Кому вручить руководить, когда такой шторм идет исторический, человеческий. Кому дать руль управлять Беларусью? Народ увидел, что тут надо совершенно другие повороты, что надо брать из народа кого-то. Мне думается, что это общество созрело к оценке его как кандидата. Подумайте, сколько путей он прошел до 40 лет. Стать за штурвал корабля, повести, но так, чтобы мачты не поломались, чтобы люди живы были", - очень эмоционально и образно делится своими переживаниями ветеран труда.

Она обратила внимание, что особенно в первые годы Александру Лукашенко на президентском посту пришлось пройти тяжелый путь, но он советовался с народом, нашел способы, чтобы сцементировать власть: "Это был тяжелейший путь, и он его выдержал. При этом всем очень завидно было, что это островок, на котором многие направления Страны Советов удерживаются. Сколько препятствий было, чтобы союз с Россией не был. Читая материалы и представляя всю эту армаду, которая направлялась (против Президента Беларуси - прим. ред.), это только неуемный (человек на это способен - прим. ред.)".

Фильм | Начало начал: воспоминания Веры Костенко Живая легенда Могилевщины: Вера Костенко раскрывает тайны становления Лукашенко. Большой эксклюзив "Первого информационного". Воспоминания Веры Костенко об Александре Лукашенко! Легенда Приднепровского края, первый секретарь райкома партии Шкловского района, ударница труда, идеолог. Видела первые управленческие шаги будущего Президента. В этом году самой известной и уважаемой жительнице Могилёвщины исполнилось 90 лет! Военное детство, 50 лет трудового стажа, почётный ветеран труда, большой жизненный путь и огромный опыт! Становление белорусской государственности проходило на ее глазах. Собеседовала Александра Лукашенко - педагога, как руководителя совхоза "Городец", отправляла в Москву на встречу с Горбачевым. Ее подпись была обязательной при зачислении Александра Лукашенко на службу в армию! - Как сегодня Вера Костенко следит за работой Президента Александра Лукашенко? 17.05.2025 10:40

Вера Костенко всю жизнь в идеологии. Не пропускает ни одного выпуска новостей по ТВ, слушает радио, читает газеты. Есть видение, как работать и где не дорабатываем. Говорит, что не стесняется звонить в Мининформ. Там есть свои люди и информповод, за которым особенно следила.

Вера Костенко также отметила, что очень страдала, когда в прежние годы после развала СССР затирали понятия: "идеология", "агитация", "агитколлектив", "лекторы", "политинформаторы". "Меня ранило. Потому что я в этом видела какое-то предательство, какое-то неведение. Любое государство без идеологии мертво", - уверена она.