Студент филфака БГУ стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Четверокурсник филологического факультета БГУ Захар Леоненко стал золотым призером десятого чемпионата мира по пауэрлифтингу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в пресс-службу Белорусского государственного университета.

В вузе рассказали, что состязания прошли в конце декабря прошлого года в Москве. Белорус выступал в дисциплине "жим лежа" в весовой категории до 90 кг. В этом виде он установил рекорд, подняв вес в 185 кг. Также в копилке атлета - бронза в абсолютной категории.

Занятия спортом Захар Леоненко начал в шестилетнем возрасте. Он принимал участие в соревнованиях различного уровня по каратэ в категориях ката и кумитэ. В 11 лет Захар стал серебряным призером чемпионата мира по каратэ, а через два года завоевал титул чемпиона Европы. Позже он подтвердил статус серебряного призера чемпионата мира. А в 13 лет парень получил черный пояс по каратэ.