Суммарный ущерб Беларуси от немецко-фашистской оккупации составил 2,3 трлн долларов

Война - это время суровых испытаний для белорусского народа. Вражеская оккупация практически полностью обескровила индустриальную базу страны.

В Германию буквально вагонами вывозили сырье, товары и культурные ценности. Прямой материальный ущерб, нанесенный Беларуси, исчисляется в 75 млрд белорусских рублей (это в ценах 1941 года), что в 35 раз превышало бюджет республики в 1940-м.

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В независимой Беларуси Межведомственная рабочая группа провела большую работу. Выяснилось, что суммарный ущерб превысил 2,3 трлн долларов (или более чем 43,5 тыс. т золота). Цифры огромные, но не финальные. Расследование продолжается, а новые факты всплывают до сих пор.