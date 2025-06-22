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Суммарный ущерб Беларуси от немецко-фашистской оккупации составил 2,3 трлн долларов
Война - это время суровых испытаний для белорусского народа. Вражеская оккупация практически полностью обескровила индустриальную базу страны.
В Германию буквально вагонами вывозили сырье, товары и культурные ценности. Прямой материальный ущерб, нанесенный Беларуси, исчисляется в 75 млрд белорусских рублей (это в ценах 1941 года), что в 35 раз превышало бюджет республики в 1940-м.
В независимой Беларуси Межведомственная рабочая группа провела большую работу. Выяснилось, что суммарный ущерб превысил 2,3 трлн долларов (или более чем 43,5 тыс. т золота). Цифры огромные, но не финальные. Расследование продолжается, а новые факты всплывают до сих пор.
На территории Беларуси немецкие захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270 городов и районных центров. На 80-90 % были разрушены Минск, Гомель и Витебск. После страшных испытаний многие белорусы остались буквально без крыши над головой. За годы войны было разрушено и уничтожено больше 360 тыс. домов, что составляло около 60 % всего жилищного фонда.