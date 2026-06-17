SuperCam, "Освей" и "Сокол": новейшие образцы техники представили на выставке в Минске

Беларусь - снова главная площадка для демонстрации передовых образцов и систем безопасности. Минск принимает III Международную выставку "Национальная безопасность. Беларусь-2026". В эти минуты на площадке Выставочного центра "БелЭкспо" проходит церемония открытия форума. Центр сейчас буквально напоминает плацдарм, где высадились спецслужбы.

Только от Беларуси официальную поддержку выставке оказывает более 20 ведомств и организаций, 13 из которых - ведущие предприятия белорусского военпрома.

Не только форум обязывает, но и ситуация в целом в мире, заставляет говорить о безопасности. И площадка в Минске - это отличное тому решение.

Открывает международный форум - Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, кстати, госсекретариат в числе организаторов. Официальная церемония открытия рассчитана на 50 минут, потом будет небольшой пресс-подход Александра Вольфовича, далее почетные гости будут знакомиться с экспозицией.

На выставки представлены совместные разработки России и Беларуси. Особое внимание привлекает российский стенд, где демонстрируются новейшие образцы техники, многие из которых уже имеют белорусские корни.

Официальный представитель российских разработчиков Екатерина Згировская рассказала о ключевых проектах, представленных в этом году, и о том, как развивается кооперация между двумя странами.

Одной из главных тем разговора стало сотрудничество в сфере создания беспилотных авиационных комплексов - так называемых "суперкамов". Как отмечает представитель разработчиков, эти машины никогда не были бы такими, какими они стали сегодня, без участия белорусской стороны.

"Тот суперкам, который мы имеем сегодня, никогда бы не был таким, если бы не белорусские военные, которые его приняли на вооружение и помогали нам его дорабатывать, - поделилась Екатерина Згировская. - Сейчас это уже совершенно другая машина. Это можно назвать историей в рамках Союзного государства".

Особое место на стенде занимает макет регионального самолета "Освей", названного в честь второго по величине озера Беларуси. Это совместный проект Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и 558-го авиаремонтного завода в Барановичах. Ранее в линейке УЗГА уже были самолеты "Байкал" и "Ладога" - теперь к ним присоединился "Освей".

"Сейчас проект находится на этапе разработки конструкторской документации, - пояснила представитель разработчиков. - Мы очень надеемся, что этот самолет на 19 пассажирских мест поможет и Беларуси, и России в региональных перевозках, а также для задач государственной авиации".

Еще одна новинка от УЗГА - учебно-тренировочный самолет УТС-800. Это первый российский турбовинтовой самолет для первоначальной подготовки летчиков военной авиации.

Как подчеркивается, поскольку Беларусь и Россия имеют общее оборонное пространство, а белорусские летчики летают на российских самолетах (Сухого, Як-130 и других), новая машина могла бы стать хорошим подспорьем. Старые чешские L-39 с реактивными двигателями постепенно списываются, а турбовинтовой УТС-800 значительно дешевле в эксплуатации и упрощает переход пилотов на более серьезные истребители-штурмовики.

Новая линейка беспилотников

На стенде также представлена обновленная беспилотная линейка. Помимо уже известных суперкамов, впервые показан скоростной разведывательный дрон SuperCam S-180. Его главное преимущество - высокая скорость, которая значительно превышает показатели S-350 (стоящего на вооружении в Беларуси и развивающего 120 км/ч).

Интересно, что точные скоростные характеристики не раскрываются. Как пояснила представитель компании, это связано с особенностями применения: "Скоростной дрон нужен для того, чтобы его не могли поразить тараном дроны противников. Сейчас на специальной военной операции это достаточно серьезная распространенная проблема. Цифру мы не называем по скорости, чтобы враги не знали, как нас догнать".

"Сокол" - дрон для сложных условий

Среди новинок также выделяется беспилотный авиационный комплекс мониторинга "Сокол" с тандемной X-образной схемой. Как отмечается, такая конструкция обеспечивает высокую устойчивость и управляемость, позволяя летать в условиях, когда обычные самолеты подняться в воздух не могут.

"Он предназначен для разведывательных и поисковых миссий, в том числе спасательных, - рассказала Екатерина Згировская. - Он может летать тогда, когда не могут летать самолеты. Очень устойчивый и хорошо управляемый. Это его конкурентное преимущество".

Несмотря на военную составляющую, многие представленные разработки имеют и гражданское применение. В частности, "Сокол" может использоваться для экологического мониторинга, контроля пожарной обстановки и спасательных операций.

Особо выделяется конвертоплан SuperCam SX350, который уже активно применяется в России компанией "Россети" для мониторинга линий электропередач. По словам представителя разработчиков, использование дрона позволяет сократить затраты человеческого труда на 90 %, а искусственный интеллект способен детектировать 41 тип дефектов на линиях.