Красивое сочетание цифр - красивая дата регистрации брака. Сегодня свадебный бум и во Дворце гражданских обрядов в Минске. Из-за реконструкции он временно сменил прописку, переехал на проспект Победителей в отель "Виктория". Но атмосфера не изменилась, а у молодоженов появилась новая локация для фото - Комсомольское озеро и большой парк.

Свое заветное "да" в трогательной атмосфере рядом с родственниками и друзьями сказало множество молодых пар.

Дворец гражданских обрядов в Минске временно сменил прописку

Красивая дата - 24.10.24 - и красивый повод объединяет семьи. Дворец гражданских обрядов в Минске помогает создать незабываемые воспоминания в главный день молодой пары. Сегодня хоть и будний день, четверг, но ажиотаж. Более 10 пар решили зарегистрировать брак.

Дворец гражданских обрядов временно сменил прописку, он переехал в здание по адресу: Победителей, 59А. Однако сами церемонии в новых апартаментах такие же торжественные и душевные. Уютный зал просторный и светлый. Особой атмосферой его наполняет живая музыка.

Здание Дворца гражданских обрядов по улице Коммунистической (историко-культурная ценность) - на временной реконструкции. Фасад обновят, интерьер обретет современный стиль, но сохранит при этом элементы аутентики. Откроют и дополнительный небольшой зал. После масштабной модернизации величественный дворец будет полностью соответствовать своему статусу.