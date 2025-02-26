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Свет во тьме. Представители разных стран активно комментируют интервью Лукашенко известному блогеру

Разговор без купюр Александра Лукашенко с блогером Марио Науфалом получил широкий резонанс среди пользователей сети X. Представители разных стран активно комментируют услышанное из уст белорусского лидера

За первые несколько часов с момента публикации интервью посмотрели более 800 тысяч зрителей. Пользователи со всего мира активно делятся публикацией на своих страницах.

Александр Лукашенкоинтервью