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Свет во тьме. Представители разных стран активно комментируют интервью Лукашенко известному блогеру
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6.72025-03-05T04:11:15.000000Z00
Разговор без купюр Александра Лукашенко с блогером Марио Науфалом получил широкий резонанс среди пользователей сети X. Представители разных стран активно комментируют услышанное из уст белорусского лидера
За первые несколько часов с момента публикации интервью посмотрели более 800 тысяч зрителей. Пользователи со всего мира активно делятся публикацией на своих страницах.