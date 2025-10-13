В КНР начнут взимать портовые сборы с судов под американским флагом

В Китае вводят для американских судов портовые сборы. Они призваны обеспечить справедливую конкуренцию на международных рынках. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и официального представителя Главного таможенного управления КНР Люя Даляна.

Говоря о вводимых сборах, Люй Далян отметил, что это ответная мера на ввод США торговых пошлин в размере 100 % в отношении КНР. "Контрмеры Китая - это необходимые ответные действия, направленные как на защиту законных прав и интересов китайских отраслей и предприятий, так и на поддержание справедливой конкуренции на международных рынках морских перевозок и судостроения", - сказал он на пресс-конференции.

Он также уточнил, что принятые Вашингтоном меры следует рассматривать как типичное проявление протекционизма и односторонней политики, которая носит дискриминирующий характер. "Мы надеемся, что американская сторона признает свои ошибки, будет взаимодействовать с Китаем в духе взаимного согласия, вернется на правильный путь диалога и консультаций", - прокомментировал Люй Далян.

В КНР с 14 октября вступает в силу решение о специальных портовых сборах с судов под флагом США - как принадлежащим физлицам, так и находящихся в эксплуатации предприятий и прочих организаций, где американские граждане напрямую или косвенно имеют от 25 % акций (право голоса, место в совете директоров), а также построенных в этой стране. Они будут облагаться по ставке в 400 юаней (56 долларов) за нетто-регистровую тонну. К 17 апреля 2028 года эта плата постепенно вырастет до 1120 юаней (157 долларов).