Лукашенко потребовал от новых руководителей трех предприятий разобраться с проблемами

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу новым руководителям "Белшины", "Гомсельмаша" и "Могилевхимволокно" разобраться с проблемами на предприятиях. Об этом заявил белорусский лидер во время принятия кадровых решений, пишет БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что он уже обращал внимание ответственных должностных лиц, в том числе главы Администрации Президента Дмитрия Крутого, на отдельные проблемные моменты в работе этих крупных предприятий. Александр Лукашенко потребовал, чтобы после нынешних кадровых назначений ситуация изменилась к лучшему. "Люди вроде способные, как вы изучали и докладываете. Они должны вытащить эти предприятия, и мы должны прекратить всякие разговоры по этим предприятиям", - сказал глава государства.