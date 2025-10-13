3.69 BYN
Лукашенко потребовал от новых руководителей трех предприятий разобраться с проблемами
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу новым руководителям "Белшины", "Гомсельмаша" и "Могилевхимволокно" разобраться с проблемами на предприятиях. Об этом заявил белорусский лидер во время принятия кадровых решений, пишет БЕЛТА.
Президент подчеркнул, что он уже обращал внимание ответственных должностных лиц, в том числе главы Администрации Президента Дмитрия Крутого, на отдельные проблемные моменты в работе этих крупных предприятий. Александр Лукашенко потребовал, чтобы после нынешних кадровых назначений ситуация изменилась к лучшему. "Люди вроде способные, как вы изучали и докладываете. Они должны вытащить эти предприятия, и мы должны прекратить всякие разговоры по этим предприятиям", - сказал глава государства.
Однако решать существующие проблемы необходимо, опираясь на собственные силы и ресурсы предприятий, ориентировал Президент. "Не надейтесь, что вы придете и из бюджета возьмете деньги. Деньги получите только под конкретные поставки продукции. Есть у вас продукция на экспорт продать и твердо вы получите деньги - вам одолжим копейку. Продали - и назад вернули. Тут о годах, столетиях, десятилетиях речи не идет. Взял - завтра вернул. Только так", - предупредил Александр Лукашенко.