3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Лукашенко принял кадровые решения по составу дипкорпуса Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения по составу дипломатического корпуса Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Колумбия, Республике Панама и Республике Эквадор по совместительству назначен Дмитрий Деревинский. Он также является послом Беларуси в Венесуэле.
Дмитрий Красовский назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Уганда по совместительству. Ранее он был назначен главой белорусской дипмиссии в Кении. Он также по совместительству является постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).
Президент также дал согласие на назначение Александра Сидорука Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Хошимине (Социалистическая Республика Вьетнам).