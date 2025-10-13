Лукашенко принял кадровые решения по составу дипкорпуса Беларуси

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Колумбия, Республике Панама и Республике Эквадор по совместительству назначен Дмитрий Деревинский. Он также является послом Беларуси в Венесуэле.

Дмитрий Красовский назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Уганда по совместительству. Ранее он был назначен главой белорусской дипмиссии в Кении. Он также по совместительству является постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).