Белорус Шиманович стал шестым на 200-метровке брассом на этапе Кубка мира в США
В американском Кармеле завершился первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2025 года с участием белорусских спортсменов, пишет БЕЛТА.
Участие в соревнованиях приняли наши Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай. В заключительный день этапа лидер мужской команды выступал на дистанции 200 м брассом. Отборочную стадию Илья преодолел с пятым результатом среди 36 пловцов, а в решающем заплыве финишировал шестым с временем 2 мин. 5,54 сек. До тройки белорусу не хватило полторы секунды, победу одержал голландец Каспар Корбо. Ранее в Кармеле Шиманович завоевал серебро на стометровке и бронзу на полтиннике брассом.
Анастасия Шкурдай в ночь на понедельник по минскому времени боролась за медаль на дистанции 200 м на спине. По итогам предварительных заплывов наша спортсменка стала четвертой среди двадцати девушек, но в финале Шкурдай пришла к финишу только седьмой (2:04,28) в двух секундах позади бронзового призера. Золото взяла Кейли Маккиоун из Австралии.
Второй этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2025 года пройдет в американском Вестмонте с 17 по 19 октября.