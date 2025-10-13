Белорус Шиманович стал шестым на 200-метровке брассом на этапе Кубка мира в США

Илья Шиманович / Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef76fb89-69fe-4feb-b5f2-de47953a0473/conversions/ca89007d-3a77-4484-863f-52e2833ac9d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef76fb89-69fe-4feb-b5f2-de47953a0473/conversions/ca89007d-3a77-4484-863f-52e2833ac9d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef76fb89-69fe-4feb-b5f2-de47953a0473/conversions/ca89007d-3a77-4484-863f-52e2833ac9d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef76fb89-69fe-4feb-b5f2-de47953a0473/conversions/ca89007d-3a77-4484-863f-52e2833ac9d9-xl-___webp_1920.webp 1920w Илья Шиманович / Фото БЕЛТА

В американском Кармеле завершился первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2025 года с участием белорусских спортсменов, пишет БЕЛТА.

Участие в соревнованиях приняли наши Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай. В заключительный день этапа лидер мужской команды выступал на дистанции 200 м брассом. Отборочную стадию Илья преодолел с пятым результатом среди 36 пловцов, а в решающем заплыве финишировал шестым с временем 2 мин. 5,54 сек. До тройки белорусу не хватило полторы секунды, победу одержал голландец Каспар Корбо. Ранее в Кармеле Шиманович завоевал серебро на стометровке и бронзу на полтиннике брассом.

Анастасия Шкурдай в ночь на понедельник по минскому времени боролась за медаль на дистанции 200 м на спине. По итогам предварительных заплывов наша спортсменка стала четвертой среди двадцати девушек, но в финале Шкурдай пришла к финишу только седьмой (2:04,28) в двух секундах позади бронзового призера. Золото взяла Кейли Маккиоун из Австралии.