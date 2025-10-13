3.69 BYN
В немецкую армию хотят призывать по системе жеребьевки
Автор:Редакция news.by
Германия придумала как пополнить редеющие ряды вооруженных сил. Призывать в армию будут по системе жеребьевки.
Мужчины от 18 до 25 лет будут обязаны заполнять опросники с пунктом о готовности служить. Из этой группы определят тех, кого пригласят на осмотр и собеседование. Если новобранцев не хватит, отобранные по жребию пройдут службу в обязательном порядке.
Такое решение подсмотрели в Дании. Там уже работает аналогичная система лотереи. Воинская повинность распространяется на всех, но призывается лишь пятая часть.