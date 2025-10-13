В немецкую армию хотят призывать по системе жеребьевки

Мужчины от 18 до 25 лет будут обязаны заполнять опросники с пунктом о готовности служить. Из этой группы определят тех, кого пригласят на осмотр и собеседование. Если новобранцев не хватит, отобранные по жребию пройдут службу в обязательном порядке.