Надежда Лазаревич станет главой "Беллегпрома", а Татьяна Лугина - главой "Камволя"

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Надежды Лазаревич председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности (концерн "Беллегпром"), сообщает БЕЛТА.

До настоящего времени Надежда Лазаревич занимала пост первого заместителя председателя Минского горисполкома.

В свою очередь Татьяна Лугина, которая до настоящего времени руководила концерном "Беллегпром", теперь возглавит ОАО "Камволь".

