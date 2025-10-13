Лукашенко: Руководители местной вертикали должны внимательно работать с людьми

Белорусский лидер обозначил, что хорошо осведомлен о состоянии дел в конкретных районах и на предприятиях, где производятся кадровые изменения. И, определяя задачи для местной вертикали, Президент исходил том числе из опыта недавних рабочих поездок в регионы страны. "Хочу, чтобы вы запомнили главное: чьих-то предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, - нет. Вы там за все отвечаете. Частные предприятия, принадлежащие республиканскому уровню управления, или которые непосредственно, как вы считаете, входят в вашу компетенцию (областного или районного подчинения), - все это ваше. И вы за это несете ответственность", - подчеркнул Александр Лукашенко.