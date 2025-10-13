3.69 BYN
Лукашенко: Руководители местной вертикали должны внимательно работать с людьми
Руководители местной вертикали должны нести ответственность за все, что происходит на вверенной им территории, и внимательно работать с людьми. На этом акцентировал внимание глава Беларуси Александр Лукашенко в ходе принятия кадровых решений, пишет БЕЛТА.
Белорусский лидер обозначил, что хорошо осведомлен о состоянии дел в конкретных районах и на предприятиях, где производятся кадровые изменения. И, определяя задачи для местной вертикали, Президент исходил том числе из опыта недавних рабочих поездок в регионы страны. "Хочу, чтобы вы запомнили главное: чьих-то предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, - нет. Вы там за все отвечаете. Частные предприятия, принадлежащие республиканскому уровню управления, или которые непосредственно, как вы считаете, входят в вашу компетенцию (областного или районного подчинения), - все это ваше. И вы за это несете ответственность", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Еще один аспект, который выделил Президент в работе местной вертикали, - работа с людьми. "Не отпихивайтесь, не отбрыкивайтесь от людей. Еще раз повторяю: для нашего человека важно порой с ним встретиться и поговорить. Не надо себя чувствовать на голову выше обычных людей. Это наши люди, мы для них работаем", - обратил внимание глава государства.