Депутат Шмидт: Германия находится уже несколько лет в рецессии, и конца и края этому не видно

"Экономическая ситуация очень серьзная. Страна находится уже несколько лет в рецессии, и конца и края этому не видно. Правительство Мерца не предпринимает абсолютно никаких шагов для улучшения экономического климата в стране. Есть масса структурных проблем в экономике, которые просто пересидеть невозможно. Ситуация будет дальше ухудшаться, если не будут приняты какие-то решительные действия. Это касается огромного бюрократического аппарата, который душит экономику, различного рода предписания, которые спускаются с ЕС и прочее, которые делают ряд отраслей неконкурентоспособными. Это касаемо налогообложения, то, что тоже является негативным фактором для экономики, делает наше производство опять-таки неконкурентоспособным. И высокие цены на энергоносители, то, что является следствием непродуманной агрессивной политики в отношении поставщика энергоресурсов Российской Федерации. Это касаемо идеологизированного решения по закрытию собственных АЭС".