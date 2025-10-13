Новое правительство Франции столкнется с двумя вотумами недоверия

Команда, представленная премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню вечером 12 октября, на этой неделе столкнется с двумя вотумами недоверия в Национальной ассамблее: одним от партии "Непокоренная Франция", а другим - от партии "Национальное объединение". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на французскую газету Le Monde.

Как отмечает издание, задача правительства Лекорню II - обеспечить бюджет Франции до конца 2025 года.

После трехчасовой встречи в Елисейском дворце в воскресенье, 12 октября, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Лекорню представили список членов правительства из 35 министров. Лекорню предложил переработанный вариант своего первого состава правительства, который был сочтен слишком "макронистским", что привело к его отставке через четырнадцать часов после назначения.

Как указывает Le Monde, Лекорню при формировании нового состава правительства включил в него представителей самых разных кругов: представителей гражданского общества, крупных государственных структур и сторонников Макрона.

Между тем отмечается, что Себастьен Лекорню выступит днем 14 октября с общеполитическим заявлением в Национальной ассамблее. Первое заседание совета министров правительства Лекорню II состоится утром 14 октября.

Газета The Times обратила внимание, что политический кризис, который сейчас наблюдается во Франции, вредит не только ей самой, он "заражает и Европу". Проблемы Макрона подрывают отношения с Германией, дестабилизируют ЕС и увеличивают популярность крайне правых партий.