Талантливую молодежь Беларуси объединил республиканский форум лидеров

В Минске 16 января собрались несколько сотен молодых ребят - каждый успешен в своем направлении. Талантливую и одаренную молодежь объединил республиканский форум лидеров.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Здесь собралась и работающая молодежь, которая побеждала в конкурсах профессионального мастерства, и те ребята, которые являются победителями интеллектуальных, спортивных, творческих соревнований, чтобы обсудить, какие сегодня есть предложения и инициативы у нашей молодежи по дальнейшему развитию Беларуси".

"Именно от молодежи, от ее выбора, ее инициатив зависит не только сегодняшний, но и завтрашний день, - заметил министр. - Поэтому 350 ребят со всей страны - учащиеся, студенты, работающие - сегодня в Минске на базе Национального детского технопарка обсуждают все вопросы, которые их волнуют".

Организаторы - Минобразования республики - подготовили для ребят насыщенную программу. Молодежь работала по пяти тематическим секциям. Ключевым событием первого дня форума стала шоу-программа "Время выбрало нас!".

Главная цель - чтобы молодежь делала осознанный выбор, сопоставляла его не с отрицанием того, что делали предыдущие поколения, а чтобы она выстраивала позицию развития нашей страны, укрепления его мощи, экономического, творческого потенциала. Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси