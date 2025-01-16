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Талантливую молодежь Беларуси объединил республиканский форум лидеров

В Минске 16 января собрались несколько сотен молодых ребят - каждый успешен в своем направлении. Талантливую и одаренную молодежь объединил республиканский форум лидеров.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Здесь собралась и работающая молодежь, которая побеждала в конкурсах профессионального мастерства, и те ребята, которые являются победителями интеллектуальных, спортивных, творческих соревнований, чтобы обсудить, какие сегодня есть предложения и инициативы у нашей молодежи по дальнейшему развитию Беларуси".

"Именно от молодежи, от ее выбора, ее инициатив зависит не только сегодняшний, но и завтрашний день, - заметил министр. - Поэтому 350 ребят со всей страны - учащиеся, студенты, работающие - сегодня в Минске на базе Национального детского технопарка обсуждают все вопросы, которые их волнуют".

Организаторы - Минобразования республики - подготовили для ребят насыщенную программу. Молодежь работала по пяти тематическим секциям. Ключевым событием первого дня форума стала шоу-программа "Время выбрало нас!".

Главная цель - чтобы молодежь делала осознанный выбор, сопоставляла его не с отрицанием того, что делали предыдущие поколения, а чтобы она выстраивала позицию развития нашей страны, укрепления его мощи, экономического, творческого потенциала.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси

17 января участники республиканского форума посетят экспозиции Минского международного выставочного центра.

республиканский форум лидеров