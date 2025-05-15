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Татищев о переговорах в Стамбуле: Россия в большей степени сосредоточена на непубличных переговорах
Для Владимира Зеленского переговоры в Турции - это своего рода шоу. Россия в свою очередь сосредоточена на непубличном диалоге. Так, готова ли Украина к реальным переговорам, а не повторению предыдущего Стамбула?
Своим мнением в студии "Первого информационного" поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.
"Складывается ощущение, что медиаполе накрыл взрыв такой информационной бомбы, она сдетонировала от той пропорции публичного и непубличного дипломатического трека, который в нее заложен. Он резко перешел в публичную сферу, и это вызывает повышенный к нему интерес, - отметил аналитик. - Хотя, по правде сказать, непубличная часть не менее важна. Я имею в виду, например, Российская Федерация, по моему ощущению, в большей степени сосредоточена на непубличных переговорах. Почему? Потому что ей важнее решить вопрос в комплексе, вопрос архитектуры евразийской безопасности. То есть тот вопрос, в котором Украина является только элементом. А Украина, в свою очередь, наоборот, разогревает публичный трек. Поскольку на публичном треке можно активно выступить и устроить своего рода шоу, как, например, Владимир Зеленский сделал не так давно в Овальном кабинете с Трампом и Джей Ди Вэнсом".
По мнению эксперта, для Украины критически важен формат. "Потому что Россия заявляет, что текущие переговоры (это отражается в составе делегации, которая приезжает сегодня в Стамбул) - продолжение "Стамбула номер один", который состоялся три года назад. Для Украины это крайне, повторюсь, проблемная тема".