Татищев о переговорах в Стамбуле: Россия в большей степени сосредоточена на непубличных переговорах

"Складывается ощущение, что медиаполе накрыл взрыв такой информационной бомбы, она сдетонировала от той пропорции публичного и непубличного дипломатического трека, который в нее заложен. Он резко перешел в публичную сферу, и это вызывает повышенный к нему интерес, - отметил аналитик. - Хотя, по правде сказать, непубличная часть не менее важна. Я имею в виду, например, Российская Федерация, по моему ощущению, в большей степени сосредоточена на непубличных переговорах. Почему? Потому что ей важнее решить вопрос в комплексе, вопрос архитектуры евразийской безопасности. То есть тот вопрос, в котором Украина является только элементом. А Украина, в свою очередь, наоборот, разогревает публичный трек. Поскольку на публичном треке можно активно выступить и устроить своего рода шоу, как, например, Владимир Зеленский сделал не так давно в Овальном кабинете с Трампом и Джей Ди Вэнсом".