Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере

Чем это обусловлено и на чем будет базироваться тот самый трампизм возрождения промышленной мощи, когда Дональд Трамп официально станет президентом, в студии "Первого информационного" рассказал Никита Татищев - аналитик Белорусского института стратегических исследований.

"Развитие так называемого ржавого пояса, развитие американских предприятий. Трамп, как человек, который открыто говорит, что впереди новая торговая война с Китаем, сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере. И в этой связи крайне обостряются отношения с Европой, потому что в настоящий момент Европа больше продает США, чем США продает Европе. И этот торговый профицит крайне нервирует Дональда Трампа, который в первую очередь торговец , - отметил эксперт.