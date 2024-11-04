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Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере

2023 год был перенасыщен экологическими катастрофами в США: инциденты на крупных промышленных предприятиях, происшествия на железной дороге.

Чем это обусловлено и на чем будет базироваться тот самый трампизм возрождения промышленной мощи, когда Дональд Трамп официально станет президентом, в студии "Первого информационного" рассказал Никита Татищев - аналитик Белорусского института стратегических исследований.

"Развитие так называемого ржавого пояса, развитие американских предприятий. Трамп, как человек, который открыто говорит, что впереди новая торговая война с Китаем, сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере. И в этой связи крайне обостряются отношения с Европой, потому что в настоящий момент Европа больше продает США, чем США продает Европе. И этот торговый профицит крайне нервирует Дональда Трампа, который в первую очередь торговец , - отметил эксперт.

И в этой связи, уточнил Татищев, любая правовая инфраструктура, мешающая этой торговле, мешающая развитию американской промышленности и возможности добывать нефть, устраняется.

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