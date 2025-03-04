Татищев: Вашингтон полностью сломал и изменил внешнеполитический курс Украины

"Мы видим, как Вашингтон в течение полутора месяцев полностью сломал и изменил внешнеполитический курс Украины. Причем по трем основным направлениям. Экономическом, в контексте возможного подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов, полезных ископаемых. Военном, то говоря о том, что будет поставлена помощь и то, что не будет поставлена помощь. И уровень дипломатический, - прокомментировал Татищев. - Как раз на примере Джидды мы видим, что Украина конкретно поменяла свой нарратив. То есть все эти годы, я имею в виду с 2022 года, говорилось о том, что любое перемирие возможно только при соблюдении украинских условий, которые заключаются конкретно в гарантиях безопасности и в территориальном откате на уровень 2022 года. Хотя во многом, если рассматривать эти гарантии безопасности, они будут заложены в соглашение о редкоземельных металлах просто потому, что интересы США возрастут в регионе, а рост интересов США - это так или иначе определенные гарантии не наступления эскалации".