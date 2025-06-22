Тертель о подробностях подготовки встречи Лукашенко со спецпосланником президента США Келлогом

Беларусь и США находятся в контакте по многим вопросам. Об этом в "Актуальном интервью" телеканалу рассказал председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. Его ведомство было в числе тех, кто готовил состоявшуюся накануне в Минске встречу со спецпредставителем США Китом Келлогом (видео).

Глава КГБ рассказал, что подготовка встречи шла на фоне непростой обстановки в регионе и мире. "Президентом Беларуси, в целом нашим государством проводится все возможное для того, чтобы достичь консенсуса, чтобы снизить уровень эскалации", - отметил он.

По его словам, мероприятие с американской стороной проводилось не спонтанно. Это системная работа, которая шла уже на протяжении более года. С главой государства встречались различного уровня представители американской администрации, обсуждали самые различные вопросы - международные, внутренней повестки. Председатель КГБ подчеркнул, что генерал Келлог является особым доверенным лицом президента США: "Это свидетельствует о том, что Республика Беларусь и США находятся в контакте по многим вопросам, о которых я не хотел бы говорить, но обсуждение которых способно привести к решению проблем во многих регионах. И, в частности, там, где мы с вами живем".

Что касается подготовки встречи и решения о помиловании, Иван Тертель рассказал, что это делалось в том числе в тесном контакте с МИД Беларуси. По поручению Президента были тщательно изучены все предложения американской стороны с учетом различных аспектов, касающихся лиц в списке от американских партнеров. Также к этой работе был подключен генеральный прокурор Беларуси.

Иван Тертель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87fac14b-b2f9-4815-a4f7-06ac3499b2af/conversions/2055d533-8bd1-47eb-88c0-91a2f824406b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87fac14b-b2f9-4815-a4f7-06ac3499b2af/conversions/2055d533-8bd1-47eb-88c0-91a2f824406b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87fac14b-b2f9-4815-a4f7-06ac3499b2af/conversions/2055d533-8bd1-47eb-88c0-91a2f824406b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87fac14b-b2f9-4815-a4f7-06ac3499b2af/conversions/2055d533-8bd1-47eb-88c0-91a2f824406b-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы работали с генеральным прокурором, который тоже тщательно по каждому человеку разбирался. И по каждой персоналии было очень детальное, иногда очень бурное обсуждение. Следующий фильтр - комиссия по помилованию при Президенте Беларуси. Там тоже юристы, все выверяется. И только после этого, когда есть общее мнение, а иногда оно не совпадает (предложение выносится на уровень Президента. - Прим. ред.). В конечном итоге, как у нас предусмотрено законодательством, последнюю точку в любом случае ставит наш глава государства. И в этом случае он тоже поставил последнюю точку. Просто фильтр был особенно тщательный. И проработка была особенно тщательной", - поделился подробностями председатель КГБ.

Он подчеркнул, что Александр Лукашенко очень внимательно подходил ко всем аспектам: "Мы понимаем, что критерии, которыми руководствовался глава государства, были прежде всего гуманитарными. Мы знаем подход нашего Президента. Это прежде всего интересы семьи, несовершеннолетних детей. Мы знаем, что у тех лиц, которые были в списке, есть серьезные проблемы и семейные, и личные в этом отношении. И надо их учитывать".

Второй аспект - необходимость развивать добрососедские отношения с различными странами, чтобы способствовать деэскалации складывающейся ситуации. "Если не будет принято каких-то кардинальных решений, чтобы найти консенсус (как видим, даже по сегодняшним событиям), мы все можем оказаться в очень-очень тяжелой ситуации с последствиями, которые мы не можем даже предусмотреть в настоящее время", - подчеркнул глава КГБ.

В том числе поэтому, по словам председателя КГБ, было принято решение о помиловании ряда лиц, в числе которых много и иностранных граждан различных государств. "Многие из этих лиц осуждены за преступления, связанные со шпионажем против нашего государства, совершением преступлений в сфере обеспечения безопасности Республики Беларусь, в сфере работы на иностранные спецслужбы. И у нас, как вы знаете, нет политических заключенных. Нет такой категории. В отношении отдельных из этих лиц были семейные обстоятельства - превалировали", - рассказал Иван Тертель.

"Наш глава государства пошел по просьбе американской администрации на этот шаг, понимая, что это приведет все-таки к определенным ответным, наверное, шагам других государств. И мы в целом добьемся какого-то консенсуса, и в Европе у нас будет спокойно, дойдем до решения вопросов в конструктивном русле", - заявил глава ведомства.