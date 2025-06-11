Торговые сети должны обеспечивать наличие овощей в магазинах в межсезонье

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня подписал указ №232 "Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документ направлен на то, чтобы обеспечить стабильность на потребительском рынке и наличие в торговых объектах плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период.

Указом, в частности, определен механизм предоставления торговым сетям кредитов на льготных условиях для внесения аванса за 30 % плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу под потребности сетей. Кредиты можно будет взять в белорусских рублях с уплатой процентов за пользование ими в размере 3 % годовых.