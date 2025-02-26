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Торжественный вечер в честь 20-летия телеканала "Беларусь 24" состоялся в Москве
Важный вклад для продвижения национального контента на международной арене вносит телеканал "Беларусь 24", который, кстати, отмечает 20-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло в нашем посольстве в Москве.
Белорусы открыты для друзей. Вот и сегодня в нашем посольстве в Москве звучат разные языки. Мы приветствуем почетных гостей на важном событии. Телеканал "Беларусь-24" отмечает 20-летний юбилей.
Телеканал-дипломат - так часто называют "Беларусь 24". А все потому, что это голос нашей страны за рубежом. Зона покрытия 150 стран в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке.
На торжественном вечере сегодня послы и дипломаты более 20 государств, которым есть что сказать белорусам.
Шеркауи Жауад Монсиф, министр-советник посольства Королевства Марокко в России и по совместительству в Беларуси:
"Ваша страна одна из самых красивых в мире. Впечатляет, с удовольствием сегодня работаю в посольстве Марокко и в России, и в Беларуси. Есть перспективы хорошие для сотрудничества, мы думаем, что это только начало".
Генет Тешоме Жирру, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эфиопии в России и по совместительству в Беларуси:
"Надеюсь, у нас будет очень хорошее время, у нас отношения будут развиваться, потому что мы сотрудничаем. В сельском хозяйстве у нас трактор "Беларус", очень надежный трактор. Он очень известен в Эфиопии".
На языке дружбы
Среди гостей также наши коллеги, партнеры, эксперты медиаиндустрии, руководители крупнейших телекоммуникационных организаций, которые обеспечивают доставку сигнала "Беларусь 24" по всему миру.
Как белорусы разговаривают в жизни, так и "Беларусь 24" звучит в эфире. Вещание на белорусском и русском языках. Контент также доступен на английском и польском в формате бегущей строки. И все же основной - язык дружбы, взаимоуважения и согласия.
Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:
"В ситуации, когда против наших стран сейчас ведется небывалая в истории информационная война, когда наши каналы банят и на спутнике, и в кабели, и везде, тем не менее, правда пробивает себе дорогу, и наши многие каналы, те же "Россия-24" и "Москва-24", а есть еще теперь и братская "Беларусь 24", которая уже 20 лет вещает".
Петр Федоров, глава Дирекции международных отношений ВГТРК:
"Я поздравляю от всей души канал с юбилеем. А то, что запрещают, скоро кончится. Я уже по некоторым импульсам вижу, что ищут контакты, в том числе и международные структуры. Это мы еще подумаем, возвращаться нам или нет в эти международные журналистские структуры, которые проявили себя худшим образом".
Достоверность и объективность
В отдельных странах Беларусь не хотят видеть и слышать. Не зря говорят, правда глаза колет. Трансляцию можно заблокировать, но закрыть рот белорусам не выйдет. Мы четко отстаиваем свои национальные интересы, помним историю и бережем истинные ценности.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
"И как сейчас мы все видим, как развивается ситуация в глобальной политической сфере, мы были правы. Все, о чем мы говорили десятилетиями, подтвердилось. И, может быть, в том числе и по этой причине сегодня сюда пришло огромное количество представителей дипломатических миссий самых разных стран со всех континентов. Поэтому в этом направлении будем продолжать работать".
Еще на этапе создания телеканала Президент Беларуси обозначил его предназначение - доводить до многомиллионной аудитории разных стран объективную информацию о нашем государстве. Сегодня "Беларусь 24" представляет лучший контент всех национальных каналов. Почти 2 тыс. информационных обзоров и новостных дайджестов и более 260 проектов собственного производства.
Павел Лозовик, директор телеканала "Беларусь 24":
"Беларусью интересуются и событиями в нашей стране, а наш телеканал вместе с "Первым информационным" готов эту нишу восполнять. Очень важно, чтобы нас слышали, нас понимали и, конечно, мы наращиваем англоязычный контент для того, чтобы даже в далеком клочке нашей земли тоже был понятен голос канала "Беларусь 24".
Телеканал "Беларусь 24" - голос Беларуси за рубежом
Наша страна всегда выступает против любых конфликтов и призывает к диалогу. Такие посылы "Беларусь 24" адресует своим телезрителям по всему миру, что очевидно находит отклик. И этот теплый вечер в компании друзей тому подтверждение.