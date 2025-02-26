Торжественный вечер в честь 20-летия телеканала "Беларусь 24" состоялся в Москве

Важный вклад для продвижения национального контента на международной арене вносит телеканал "Беларусь 24", который, кстати, отмечает 20-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло в нашем посольстве в Москве.

Белорусы открыты для друзей. Вот и сегодня в нашем посольстве в Москве звучат разные языки. Мы приветствуем почетных гостей на важном событии. Телеканал "Беларусь-24" отмечает 20-летний юбилей.

Телеканал-дипломат - так часто называют "Беларусь 24". А все потому, что это голос нашей страны за рубежом. Зона покрытия 150 стран в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке.

На торжественном вечере сегодня послы и дипломаты более 20 государств, которым есть что сказать белорусам.

Шеркауи Жауад Монсиф, министр-советник посольства Королевства Марокко в России и по совместительству в Беларуси:

"Ваша страна одна из самых красивых в мире. Впечатляет, с удовольствием сегодня работаю в посольстве Марокко и в России, и в Беларуси. Есть перспективы хорошие для сотрудничества, мы думаем, что это только начало".

Генет Тешоме Жирру, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эфиопии в России и по совместительству в Беларуси:

"Надеюсь, у нас будет очень хорошее время, у нас отношения будут развиваться, потому что мы сотрудничаем. В сельском хозяйстве у нас трактор "Беларус", очень надежный трактор. Он очень известен в Эфиопии".

На языке дружбы

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f20096c5-4e71-4416-9df1-603624a2f2ad/conversions/6273c691-ced5-45d4-87d5-9fc389c59eb9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f20096c5-4e71-4416-9df1-603624a2f2ad/conversions/6273c691-ced5-45d4-87d5-9fc389c59eb9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f20096c5-4e71-4416-9df1-603624a2f2ad/conversions/6273c691-ced5-45d4-87d5-9fc389c59eb9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f20096c5-4e71-4416-9df1-603624a2f2ad/conversions/6273c691-ced5-45d4-87d5-9fc389c59eb9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Среди гостей также наши коллеги, партнеры, эксперты медиаиндустрии, руководители крупнейших телекоммуникационных организаций, которые обеспечивают доставку сигнала "Беларусь 24" по всему миру.

Как белорусы разговаривают в жизни, так и "Беларусь 24" звучит в эфире. Вещание на белорусском и русском языках. Контент также доступен на английском и польском в формате бегущей строки. И все же основной - язык дружбы, взаимоуважения и согласия.

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России:

"В ситуации, когда против наших стран сейчас ведется небывалая в истории информационная война, когда наши каналы банят и на спутнике, и в кабели, и везде, тем не менее, правда пробивает себе дорогу, и наши многие каналы, те же "Россия-24" и "Москва-24", а есть еще теперь и братская "Беларусь 24", которая уже 20 лет вещает".

Петр Федоров, глава Дирекции международных отношений ВГТРК:

"Я поздравляю от всей души канал с юбилеем. А то, что запрещают, скоро кончится. Я уже по некоторым импульсам вижу, что ищут контакты, в том числе и международные структуры. Это мы еще подумаем, возвращаться нам или нет в эти международные журналистские структуры, которые проявили себя худшим образом".

Достоверность и объективность

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4af2cb8-0824-4fe2-bea0-be32aa20f7e7/conversions/f41eb4cf-fd9b-410f-9884-618392583330-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4af2cb8-0824-4fe2-bea0-be32aa20f7e7/conversions/f41eb4cf-fd9b-410f-9884-618392583330-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4af2cb8-0824-4fe2-bea0-be32aa20f7e7/conversions/f41eb4cf-fd9b-410f-9884-618392583330-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4af2cb8-0824-4fe2-bea0-be32aa20f7e7/conversions/f41eb4cf-fd9b-410f-9884-618392583330-xl-___webp_1920.webp 1920w

В отдельных странах Беларусь не хотят видеть и слышать. Не зря говорят, правда глаза колет. Трансляцию можно заблокировать, но закрыть рот белорусам не выйдет. Мы четко отстаиваем свои национальные интересы, помним историю и бережем истинные ценности.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"И как сейчас мы все видим, как развивается ситуация в глобальной политической сфере, мы были правы. Все, о чем мы говорили десятилетиями, подтвердилось. И, может быть, в том числе и по этой причине сегодня сюда пришло огромное количество представителей дипломатических миссий самых разных стран со всех континентов. Поэтому в этом направлении будем продолжать работать".

Еще на этапе создания телеканала Президент Беларуси обозначил его предназначение - доводить до многомиллионной аудитории разных стран объективную информацию о нашем государстве. Сегодня "Беларусь 24" представляет лучший контент всех национальных каналов. Почти 2 тыс. информационных обзоров и новостных дайджестов и более 260 проектов собственного производства.

Павел Лозовик, директор телеканала "Беларусь 24":

"Беларусью интересуются и событиями в нашей стране, а наш телеканал вместе с "Первым информационным" готов эту нишу восполнять. Очень важно, чтобы нас слышали, нас понимали и, конечно, мы наращиваем англоязычный контент для того, чтобы даже в далеком клочке нашей земли тоже был понятен голос канала "Беларусь 24".

Телеканал "Беларусь 24" - голос Беларуси за рубежом