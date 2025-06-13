3.77 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Традиционный бал "Алые паруса" объединил выпускников в Бресте
Более 720 выпускников 11-х классов Ленинского района Бреста 13 июня объединил традиционный бал "Алые паруса". Вместе с родителями и учителями они торжественной колонной прошлись по главной улице в самый большой парк города. Здесь на сцене Театра эстрады для ребят устроили прощальный концерт. Наиболее активным и целеустремленным за 11 лет учебы вручили награды: 50 человек получили медали (золотые и серебряные), а еще был определен "Счастливчик выпуска - 2025".
Выпускница гимназии № 1 г. Бреста им. защитников Брестской крепости Екатерина Романюк рассказала, что планирует поступать на военный факультет в БГУ на специальность "международные отношения в информационной сфере". "Это долг каждого гражданина - сделать для своей страны все, что от него зависит, чтобы в будущем наши дети были счастливы, жили в защищенной стране", - считает девушка.
Выпускник СШ № 5 г. Бреста Владислав Бурко обучался в патриотическом классе Госкомитета судэкспертиз. По словам молодого человека, именно благодаря этому он четко определился со своим будущим. "От лица всех выпускников я хочу поблагодарить всех учителей за их тяжелый труд и за все те моменты, которые они нам подарили. Мы сегодня прощаемся со школой, но мы идем в будущее, чтобы быть полезными для нашей родной Беларуси", - заверил Владислав.
Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
"У нас выпускников 2719 человек. Это выпускники 11-х классов. И 4019 человек - выпускники 9-х классов. Мы в копилку имеем 182 медалиста. Это больше, чем в прошлом году. И надо отметить, что среди них 74 стобалльника. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году".
Почти 800 выпускников Брестчины получили медаль
Торжественные мероприятия проходят во всех районах Брестчины. В этом году регион - лидер по количеству выпускников 9-х и 11-х классов - их 26,5 тысячи. К слову, около 800 ребят получили медаль за успехи в учебе.