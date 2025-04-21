Трагедия на листе бумаги. Уникальную выставку из фонда Исаакиевского собора представили в Бресте

Уникальную экспозицию "Ради жизни на земле" представили в Бресте. Собрана она из фондов Санкт-Петербургского государственного музея "Исаакиевский собор".



В основе две темы. Первая посвящена блокаде Ленинграда. Вторая часть выставки рассказывает о послевоенной жизни.



На многих графических листах изображен именно Исаакиевский собор. В годы войны он тоже защищал город: на крыше храма размещались посты противовоздушной обороны, а внутри хранились художественные и исторические ценности из разных музеев.

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Валерий Касатонов, очевидец блокадного Ленинграда, житель г. Бреста:

"Меня поражает величие тех людей, художников, которые писали эти картины во время войны, в блокадном Ленинграде, не имея ни тепла, ни хлеба, ни возможности существовать человеку, ни воды, а люди выполняют свой долг. Эти картины, которые мы сегодня видим, это исторические картины".

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Лев Алимов, заслуженный деятель искусств Беларуси, житель г. Бреста:

"Пережить такую трагедию, изобразить ее на листке бумаги не каждый сможет. Я с большим удовольствием сюда пришел смотреть всех этих своих любимых художников на территории Бреста, тоже героической территории. Поэтому я очень рад, что традиция не теряется, что помнят люди все, что было".

Мария Маслова, замначальника экспозиционно-выставочного отдела государственного музея "Исаакиевский собор" (Россия):

"Город продолжал жить. Он жил до блокады, во время блокады и после продолжает жить. Город сам по себе является памятником - героем блокады, который выстоял. Получилось, мне кажется, интересно. Стоит и подумать, где-то и ужаснуться, где-то улыбнуться, где с колясочками мирные парочки гуляют".