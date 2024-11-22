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Трагедия, застывшая в огне. 14 января - годовщина сожжения деревни Ола
К сожалению, 14 января 44-го одновременно стало трагическим днем для Беларуси. 81 год назад фашисты сожгли деревню Ола дотла вместе с его жителями.
В населенном пункте на Гомельщине было всего 34 дома, но в тот злополучный день здесь пытались скрыться от карателей более тысячи 700 человек. Утром фашисты окружили деревню, согнали людей в один сарай и подожгли. Среди жертв были женщины и дети.
Сегодня на этом месте находится мемориальный комплекс. Он был построен благодаря неравнодушным белорусам. Идею создания мемориала поддержал и Президент. Это символичное для страны место каждый раз напоминает нам о том, какова цена нашего мирного неба.
Долгое время трагедия Олы оставалась в тени. Лишь в последнее десятилетие стали появляться жуткие подробности преступления. Ключевым доказательством исторической правды являются воспоминания тех, кто выжил.
Мемориальный комплекс "Ола" - знаковое место не только для белорусов. Сюда приезжают люди с разных уголков планеты, несут цветы к памятнику и отдают дань уважения и памяти тем, кто погиб в этой ужасной трагедии.
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