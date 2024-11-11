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Третья ветка минского метро плюсует тремя станциями. Чего стоит безопасность подземного города

Минский метрополитен готовится к открытию трех новых станций зеленой ветки. Это результат планомерной работы, ведь проектирование и строительство белорусской подземки с начала ее работы не останавливалось, а многие процессы идут параллельно друг другу.

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