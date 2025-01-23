Тревел-блогер из Великобритании: Беларусь - одна из самых безопасных стран в Европе

"Беларусь абсолютно безопасна для визита в 2025 году. Это одна из самых безопасных стран в Европе. Меня никто не трогал, меня не втягивали ни в политику, ни в протесты. Здесь все хорошо. Приезжайте в Беларусь. Вы не пожалеете", - рассказал он.