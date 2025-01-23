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Тревел-блогер из Великобритании: Беларусь - одна из самых безопасных стран в Европе

Беларусь не перестает приятно удивлять иностранцев - тревел-блогер из Великобритании поделился впечатлениями о поездке в страну.

Беларусь - самая безопасная страна в Европе. Англичанин настоятельно порекомендовал подписчикам путешествие по Синеокой.

"Беларусь абсолютно безопасна для визита в 2025 году. Это одна из самых безопасных стран в Европе. Меня никто не трогал, меня не втягивали ни в политику, ни в протесты. Здесь все хорошо. Приезжайте в Беларусь. Вы не пожалеете", - рассказал он.

А в комментариях к ролику возникло обсуждение, нужна ли виза в Беларусь. И настоящий восторг, когда выяснилось, что гражданам Великобритании разрешен безвизовый въезд на срок до 30 дней.

мнениеБеларусь