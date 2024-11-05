Трое подростков из Барановичей сделали Telegram-канал для травли "позорных" детей из школ

Подростки из Барановичей создали Telegram-канал для травли сверстников. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на УВД Брестского облисполкома.

"При отработке учреждений образования и мониторинга интернет-ресурсов сотрудники милиции Брестской области обнаружили Telegram-канал. На данном ресурсе несовершеннолетние публиковали фото и видео, по их мнению, "позорных" детей из числа учащихся своих школ и других учебных заведений. При этом имелись кадры с элементами насилия и унижения. Также в прикрепленном к каналу чате постоянно велись переписки на разные темы с использованием нецензурных выражений. Количество участников канала на момент обнаружения составило более 300 человек", - рассказали в УВД.

Правоохранители установили, что администраторами канала являются трое 15-летних подростков. Двое из них - учащиеся средних специальных учебных заведений Барановичей, один - ученик местной гимназии. Со слов одного из администраторов, канал изначально создавался для продвижения здорового образа жизни. По мере увеличения количества подписчиков изменилась его тематика. На канале стали выкладывать сцены буллинга. При этом все участники ресурса могли размещать фото и видео.