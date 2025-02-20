Целевой набор, бюрократия, питание. Узнали, что обсуждают на итоговой коллегии в Минобразования

В мероприятии принимает участие заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. "У нас все направления, которые касаются сферы образования, являются приоритетными. Сегодня мы подробно обсуждаем, где в системе еще есть резервы, которые позволяют совершенствовать все уровни образования. Будем говорить о дошкольном образовании, то есть о подготовке наших детишек к тому, чтобы они качественно усваивали учебную программу. Ведь существуют определенные особенности, в том числе и дети с особенностями. Мы плотно помогаем и родителям, и педагогам адаптировать этих детей для того, чтобы они могли в полной мере усваивать учебную программу. В центре внимания также вопросы, связанные с общим средним образованием, - это наши школы. Говорим обо всем, начиная с учебников, заканчивая качеством преподавания, а также излишним количеством бюрократической документации в школах. Обсудим вопросы, связанные с питанием наших детей в школе, здесь мы внедрили качественно новые подходы, которые в том числе учитывают ассортиментные предпочтения детей", - рассказал Игорь Петришенко.

Большое внимание будет уделено и патриотическому воспитанию молодежи. "Это краеугольный камень, если хотите, особенность белорусского образования: мы занимаемся и воспитательной, и патриотической составляющей обучения. Это важно для того, чтобы мы формировали настоящих полноценных граждан, которые станут специалистами своей страны. Что касается высшего образования, здесь мы обсудим и профориентационные аспекты, и целевую подготовку, ведь человек уже со школьной скамьи должен знать, кем он хочет быть, и мы должны ему в этом помочь. Поговорим о вопросах, связанных с качеством высшего образования, с новыми методиками, практикоориентированностью образования, возможностью реализации творческих способностей нашей молодежи. Рассмотрим, как используется банк данных талантливой и одаренной молодежи. Во внимании также вопросы целевого набора, проведения практик. Для нас очень важно сформировать ядро одаренных и талантливых ребят, которые могли бы развивать и прикладную, и фундаментальную научную школу, чтобы наше общество становилось в этом плане более крепким и более мощным. Это вся наша проблематика: что получилось, что не получилось, что необходимо сделать для того, чтобы система образования функционировала без потрясений, как отметил глава нашего государства. Ведь все реформирования мы уже сделали. Сейчас мы осуществляем точную практическую донастройку и адаптацию тех решений, которые приняли", - подчеркнул заместитель премьер-министра.